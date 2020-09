Diputada Hoffmann presenta querella por injurias en su contra a través de redes sociales

La diputada María José Hoffmann (UDI) presentó una querella por injurias en su contra, emitidas en redes sociales.

“He presentado una querella por ataques y por amenazas en redes sociales. He decidido, sin embargo, no referirme a ella para no entorpecer la investigación”, dijo la parlamentaria a T13.

Según el medio, la diputada identificó un grupo de perfiles en redes sociales y solicitó a la Fiscalía investigar quiénes son las personas que manejan estas cuentas, recabando antecedentes en la misma compañía que provee la plataforma digital.

Hoffmann sostuvo que “estas nuevas formas de violencia no son legítimas y obviamente que dañan la democracia”.