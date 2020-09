Senadora Aravena: “Es relevante que el Ministerio de Hacienda evalúe una rebaja en el IVA”

Tras participar de una sesión especial de la Comisión de Economía donde junto a diversos representantes del turístico y gastronómico se analizaron los efectos de la pandemia en el sector, la senadora Carmen Gloria Aravena adelantó que dicha instancia presentará un proyecto de acuerdo que recoja las principales demandas de este alicaído sector económico.

Aravena explicó que el 95% del sector turístico está paralizado, por lo que si no se adoptan medidas directas, el desempleo afectará al 70% de esta industria, la cual en un año normal producía 9 mil millones de dólares.

“Es relevante que el Ministerio de Hacienda evalúe una rebaja en el IVA, así como también se considere entregar subsidios a la contratación de mano de obra. Además, debemos aumentar la fiscalización de negocios informales, quienes generan una competencia desleal en el contexto que hoy enfrentamos”, sostuvo.

Asimismo, la parlamentaria (independiente pro RN) solicitó al Gobierno se consideren las distintas realidades en regiones para implementar planes de retorno del sector turístico y gastronómico, esto como reconocimiento del buen comportamiento que ha tenido la ciudadanía en algunas regiones donde han disminuido el nivel de contagios.

Ataques terroristas afectan la imagen de La Araucanía

Por su parte, el presidente de la Corporación de Turismo Nahuelbuta, Iván Mella, agradeció la oportunidad de dar a conocer los factores que perjudican a su gremio en la Comisión de Economía. “Tuvimos que endeudarnos para sobrevivir, sin ingresos no podemos cubrir gastos fijos, por lo que muchos tendrán que declararse en quiebra. Además, desde hace años enfrentamos ataques que afectan la imagen de una región completa, nadie quiere venir a una zona donde incluso puede correr riesgo tu vida”.

Mella puntualizó que, debido a que el turismo es esencial para la economía de las regiones, han pedido apoyo sectorizado con inyección de recursos para capital de trabajo y pagos de mantención. “Un buen ejemplo es el programa Reactívate, de Sercotec, que ha sido un acierto que necesita de más recursos para llegar a más emprendedores”, aseveró.

En la Comisión de Economía también expuso propuestas para la reactivación económica, Angélica Tepper, empresaria y dirigente del turismo de La Araucanía, quien precisó que el apoyo económico debe ser dirigido de acuerdo a las características de cada zona, puesto que las necesidades son diferentes de acuerdo a las complejidades que presenta cada territorio.

“Nuestro gremio no ha podido acceder a las facilidades que se han otorgado. Debido a que no hemos tenido ingresos no hemos podido cumplir con obligaciones tributarias, porque en el momento que más necesitamos a los bancos éstos no estuvieron a la altura. Las medidas deben ser al hueso; subsidio a la contratación de mano de obra, porque vamos a tener gente formal con sus imposiciones y buenas condiciones laborales, y excepción en el pago de contribuciones y patentes, porque el que vive sólo del Turismo no tiene cómo pagar”.

Cabe señalar que el sector de turismo agrupa a 1.400 empresas en el país, de las cuales un 97% corresponden a micro y pequeñas empresas que representan alrededor de 600 mil empleos, la mitad de los cuales desaparecieron desde marzo de este año y un 60% de los que continúan empleados están acogidos a la ley con suspensión laboral.

