Buscan entregar cupos especiales para alumnos que postulen a internados

Ante los problemas en el Sistema de Admisión Escolar (SAE), que no incorpora una forma de postulación para la modalidad de internado, restringiendo las opciones de familias cuya residencia no se encuentra cerca de un establecimiento educacional, la diputada Cristina Girardi (PPD) junto a otros parlamentarios, presentó un proyecto que apunta a entregar cupos especiales para dichos estudiantes.

La iniciativa establece que los establecimientos escolares que tengan modalidad de internado, deberán considerar cupos especiales dentro del total de la matrícula disponible, para la postulación de las y los estudiantes que deseen ingresar a dichos internados a partir del 2022.

“Hace mucho tiempo que los directores de internados han planteado el problema que existe a través del Sistema de Admisión Escolar (SAE), donde no está resuelto el tema de la postulación de los niños que estudian en regiones , y más aún para quienes requieren ir a internados. Esto no está resuelto en la ley de inclusión, en lo que se refiera a la postulación y diferenciación entre los jóvenes que van al internado y aquellos que solo van al establecimiento educacional”, sostuvo la diputada Girardi.

“Los cupos se llenan con los jóvenes que van al establecimiento y muchas veces quedan fuera alumnos que van al internado, por eso es importante una modificación a la ley”, complementó la autora de la iniciativa legal.

Desde el Centro de Ex Alumnos del Instituto Nacional Barros Arana, el presidente Bernardo Barrientos, valoró la propuesta, resaltando que es una solución en relación a la problemática que está dejando el sistema y, de paso, devolver la calidad del internado al INBA.

“Ante a la negligencia administrativa, valoramos la iniciativa de los diputados Girardi, Winter, ya que da una solución rápida y efectiva a la omisión que hace el sistema de admisión (SAE) respecto a los internados y que nos ha dejado en una situación de vulnerabilidad evidente. Nuestro propósito es devolverle al colegio su calidad de Internado Nacional y consideramos que este proyecto apunta en esa dirección”.

A su vez, la diputada Girardi subrayó que “lo importante del proyecto de ley, al contrario de lo que establece el Gobierno, que expresa que el proyecto de Admisión Justa que está pendiente su tramitación en el Senado, no resuelve el problema, debido a que no separa la postulación al internado de aquellos que son alumnos regulares. Por lo tanto, creemos que es necesario presentar este proyecto. El gobierno está faltando a la verdad cuando dice que este problema se resuelve cuando se tramite ese proyecto, no será así”.

“Es relevante presentar este proyecto de ley para el problema de los internados y que está dejando jóvenes sin estudiar”, cerró Girardi.

Agencia Uno