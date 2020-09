Chile Vamos por acusación contra Mañalich: “Hay una izquierda que sigue pegada en el revanchismo”

La jefa de bancada de la UDI, María José Hoffmann, y el diputado integrante de la comisión de Salud, Sergio Gahona, cuestionaron a los parlamentarios de oposición tras presentar -en el último día de plazo que tenían- una acusación constitucional contra el ex ministro de Salud, Jaime Mañalich.

Al respecto, Hoffmann sostuvo que “hay una izquierda que sigue pegada en el revanchismo y que nunca ha logrado salir de la trinchera”, agregando que dicho sector “no logra entender que su rol es colaborar con la pandemia, porque justamente los vemos a última hora juntando las firmas” para presentar la acción.

Por lo mismo, la jefa de bancada llamó a “la izquierda más democrática”, señalando que “espero de verdad que no se sumen a esta acusación de última hora que no contribuye en nada a combatir la actual emergencia sanitaria que tenemos en el país”.

Por su parte, el diputado Gahona sostuvo que “francamente, la izquierda ya no nos sorprende con su obsesión por las acusaciones constitucionales”, asegurando que “lo más lamentable es que se les olvida que el ex ministro Jaime Mañalich debió enfrentar una pandemia sin precedentes en el mundo, que es una de las peores que hemos tenido en el último siglo y sobre la cual ningún país estaba preparado”.

“Pese a ello -agregó Gahona-, el ex ministro logró robustecer y preparar toda la red de salud de nuestro país, lo que permitió, entre otras cosas, que los médicos no tuvieran que enfrentar el dilema de la última cama, como sí ocurrió en tantos países. Por lo mismo, esperamos que la oposición más democrática razone y entienda que este no es el minuto para acusar a un ex ministro que, en términos políticos, ya respondió al presentar su renuncia”.