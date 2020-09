Diputada Mix y acusación constitucional contra Mañalich: “La historia nos va a juzgar si no hacemos lo que corresponde”

Este domingo se presentó la acusación constitucional contra el ex ministro de Salud, Jaime Mañalich. El documento fue firmado por las diputadas Claudia Mix (Comunes), Karol Cariola (PC), Marisela Santibáñez (PC) y Marcela Hernando (PR), junto a los diputados Miguel Crispi (RD), Patricio Rosas (Unir), Tomás Hirsch (Acción Humanista), Esteban Velásquez (FRVS), Ricardo Celis (PPD) y Diego Ibáñez (Convergencia Social).

“Agradezco a todos los parlamentarios y parlamentarias que nos expresaron su respaldo y reitero mi llamado a las bancadas del Partido Socialista y de la Democracia Cristiana, que no se sumaron a las firmas, para que sí apoyen en la sala esta acusación”, expresó la diputada Claudia Mix.

En esa línea, la parlamentaria agregó que “consideramos que el ex ministro de Salud, y así lo dejamos en claro en el documento, infringió gravemente la Constitución y las leyes, colocando en riesgo la vida y la salud de la población. Además, ocultó datos de forma deliberada y cometió faltas a la probidad”.

“La acusación constitucional contra el ex ministro Mañalich es parte de nuestra tarea legislativa, es un rol que tenemos que ejercer como fiscalizadores, sobre todo en la contingencia de la pandemia, ya que las políticas públicas mal implementadas han significado el fallecimiento de más de 16 mil personas, entre casos confirmados y probables. Era nuestro deber presentar esta acusación. La historia nos va a juzgar si no hacemos lo que corresponde. No podemos avalar la impunidad”, concluyó.