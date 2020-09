Lagos Weber: “La decisión del gobierno de no suscripción de Escazú, al parecer, es sólo ideológica”

Tras los dichos del propio canciller, Andrés Allamand, quien durante la semana ratificó la decisión del gobierno de desestimar una eventual firma al acuerdo multilateral de Escazú, que determina normas en común respecto al cuidado y protección del medio ambiente en países de Latinoamérica que lo suscriban, el senador y miembro de la comisión de Relaciones Exteriores, Ricardo Lagos Weber, lamentó que el gobierno mantuviera su postura entorno a no firmar el acuerdo internacional, agregando que las explicaciones del gobierno han sido insuficientes, sobre todo, al tratarse de una iniciativa de la cual Chile fue uno de los países creadores de la instancia multilateral, junto a Costa Rica.

En este sentido, el parlamentario consideró que, a su juicio, “Chile ha tomado sendas decisiones internacionales que han afectado su credibilidad y la manera en cómo ven desde afuera, a la política exterior de Chile, dañando nuestra política exterior. Las razones que ha dado el gobierno de Chile para no suscribir el Acuerdo de Escazú han sido pobres. Recientemente, el canciller Andrés Allamand, ha dado explicaciones en cuatro áreas, las cuales han tomado más de dos años poder explicar qué ocurrió, y las explicaciones son, a todas luces, insuficientes”.

“Lo lamentable, es que esta decisión deja a Chile en una muy mala situación, respecto a cómo debemos encarar el tema medioambiental. Al igual que migraciones, son temas que no los resuelve un país solo con sus propias leyes y con su propio criterio; requiere necesariamente el concurso de la comunidad internacional para ponernos de acuerdo en reglas básicas. Al final del día, lo que va quedando es que la no suscripción del Acuerdo de Escazú, dice relación, única y exclusivamente con razones ideológicas, y tal vez, porque no le gusta la protección de los recursos naturales, no contemplando medidas de protección alguna. Esa es la sensación que va quedando y se va instalando”, agregó.

Cuando faltan dos semanas para que se cumpla el plazo en que los 22 países que firmaron el acuerdo (Chile no está dentro de ellos), deben ratificarlo (26 de septiembre entra en vigencia el Acuerdo de Escazú), Lagos Weber insistió en su postura favorable a la firma del documento.

“Para mí, el tema medio ambiental es real, así como el tema internacional y la globalización, y así como apoyo otros tratados internacionales que generan ruido en otros sectores, creo que acá se le ha hecho un flaco favor a América Latina. Y cuando se dice que de los 22 países que han suscrito el Acuerdo de Escazú, hay muchos que no lo han ratificado, creo que Chile también tiene que asumir algo de responsabilidad por ser uno de los conductores de este proceso, y que a la hora nona, a la hora undécima, decide echarse para atrás sin explicaciones reales”, apuntó.