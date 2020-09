Bancada DC “paraliza” acusación constitucional contra ministro Pérez

La bancada de diputados de la Democracia Cristiana (DC) decidió paralizar el avance de una acusación constitucional contra el ministro del Interior, Víctor Pérez, luego de tomar conocimiento de la misma medida para el extitular de Salud, Jaime Mañalich.

“Tomando conociendo la bancada de la DC de la acusación constitucional presentada por un grupo de 10 diputados contra el ministro Mañalich, hemos tomado la decisión de conocerla en su mérito. En relación de la acusación que estaba estudiando el diputado Gabriel Ascencio en relación a los hechos de notable abandono de deberes del ministro del Interior, Víctor Pérez, hemos decidido paralizarla ya que no podemos estar en dos acusaciones de esa magnitud al mismo tiempo”, expresó Verdessi, según consignó La Tercera.

“Le he pedido a Gabriel Ascencio que paralice esa iniciativa porque debemos abocarnos ahora a estudiar los méritos de esta acusación, a la cual no hemos adherido por no estar en conocimiento”, agregó.

Cabe recordar que 10 parlamentarios de oposición presentaron el domingo un escrito a la Cámara de Diputados contra la exautoridad de Salud por su actuación durante la pandemia.