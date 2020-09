Presidenta de la UDI y realización del Plebiscito Constitucional: “Claramente vamos a tener un problema de legitimidad”

Sólo faltan 41 días para la realización del Plebiscito Constitucional del 25 de octubre y la gran interrogante sigue siendo las condiciones bajo las cuales se llevará a cabo. Si bien el Diario Oficial publicó el protocolo sanitario, algunos sectores políticos temen a una baja participación por esto mismo.

Así al menos lo deslizó Jacqueline van Rysselberghe, senadora y presidenta de la Unión Demócrata Independiente (UDI), en diálogo con “La Mañana Interactiva” de Agricultura. “El tema del Plebiscito es complejo. Se va a hacer de todas maneras, pero claramente vamos a tener un problema de legitimidad“, dijo.

“Esto parte con un problema de legitimidad de origen que es bastante complejo“, complementó la parlamentaria, quien afirmó que la abstención podría ser alta. “En un proceso de esa naturaleza, ¿para qué me voy a exponer? Hay mucha gente que no va a votar por eso”, expresó. De todas formas, no es primera vez que la líder del gremialismo aborda así este punto.

La legisladora también habló de los 10 puntos para una nueva Constitución planteados por el Presidente de la República, Sebastián Piñera y las críticas que estos recibieron desde la oposición. “La oposición está en una actitud bastante beligerante. Creo que eso que dicen es lo que demuestra que quieren partir de una hoja en blanco”, cerró.