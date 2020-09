Fuad Chahín (DC) y acusación constitucional contra Jaime Mañalich: “Nos sorprende que se haya presentado sabiendo que no había un consenso”

Durante este domingo, último día de plazo para realizarlo, un grupo de diputados y diputadas de la oposición presentó una acusación constitucional contra el ex ministro de Salud, Jaime Mañalich. A través del documento, los parlamentarios denunciaron que la otrora autoridad sanitaria “infringió gravemente la Constitución y las leyes y haber dejado éstas sin ejecución”.

Sin embargo, no todos los sectores contrarios al actual gobierno están de acuerdo con el libelo. Así lo reflejó Fuad Chahín, presidente de la Democracia Cristiana (DC), en diálogo con “La Mañana Interactiva” de Agricultura. “Somos muy críticos de la estrategia que llevó Jaime Mañalich. Nos costó muy caro, pero indudablemente una cosa distinta es una acusación constitucional a un ministro que ya no está en el cargo. Las decisiones no pasaban sólo por él”, sostuvo.

“Nos sorprende que se haya presentado (la acusación) sabiendo que no había un consenso en la acción de presentarla“, complementó el parlamentario, quien hasta ahora desconoce el contenido del texto. “No he leído el libelo, por lo que no puedo decir si tiene o no tiene fundamentos”, manifestó.

De todas maneras el líder de la Falange criticó el método implementado por la ex autoridad sanitaria durante los primeros meses de la pandemia. “Tuvo errores fundamentales, como no usar la atención primaria para tener una buena trazabalidad. La inmunidad de rebaño y las cuarentenas dinámicas nos costaron muy caro“, cerró.