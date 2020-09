“Me arrepiento de apoyar a Piñera, pero miro a Guillier y se me pasa”: Fuerte confrontación entre Kast y el senador en matinal

Una intensa confrontación se vivió esta mañana entre el senador Alejandro Guillier y José Antonio Kast en el matinal de Chilevisión, “La Mañana”. Todo partió a raíz de un tuit de 2019 del parlamentario, en el que increpó al presidente del Partido Republicano por el uso de bots en redes sociales y dineros en Panamá.

“Mi equipo me ha advertido cada vez que hablo, en cuestión de segundos, se activa una serie de reacciones, pero ese es un fenómeno que ya está siendo universal y que es muy difícil legislar al respecto, por lo tanto es un problema que están teniendo todas las democracias”, comentó el senador sobre el uso de perfiles falsos en redes sociales, sin profundizar más.

Kast, con ánimo de polemizar, le respondió: “Le pido ahora a todos mis amigos, que ahora se definen como bots, que le escriban ahora al senador Guiller, y que le expliquen en la práctica cómo funciona el sistema para que no tenga que pedir otro informe al Senado, porque está acostumbrado a pedir informes a su equipo, parece que no sabe muy bien cómo funcionan las redes sociales”.

Sobre los dineros en Panamá, Kast también tuvo una réplica y, de paso, un emplazamiento. “Yo he pagado todos mis impuestos, yo no sé si él habrá pagado. Él fue rostro de este mismo canal. ¿Boleteó como persona natural o como sociedad, senador? Podemos aclararlo altiro. O si ya aclaró el tema de los informes que pidió en el Senado, o si ya pidió perdón por ser rostro de las isapres, o tantas cosas que podríamos hablar. O si ahora se encuentra activo haciendo campaña por su Plebiscito en Peñalolén, porque lo veo ahí con unas tunas, no sé si la tuna están en Antofagasta o en su casa en Peñalolén, porque usted es senador por Antofagasta no por le Región Metropolitana”, dijo.

La contraparte de Guillier fue más corta. “Si vamos a empezar con este nivel no le estamos haciendo ningún favor al país”, dijo, pasando a relatar que hoy presentó un proyecto para poner en igualdad de condiciones a los independientes en las elecciones.

Pero Kast siguió encarándolo: “Alejandro tu pusiste un tuit, explica tu tuit, ¿o te lo escribió alguien?”.

“Ese es el problema de la gente que no deja hablar a los demás y que después quieren gobernar y silenciar a los otros“, contestó el legislador frente a la interrupción.

Después de esa intervención, se calmaron un poco los ánimos, pero cuando J.C. Rodríguez le preguntó a Kast por qué va en contra del Gobierno en el tema de la realización del Plebiscito, el político de derecha volvió a arremeter, reconociendo que está arrepentido de haber apoyado la candidatura de Sebastián Piñera, “pero después miro al senador Guillier y, uy menos mal, se me pasa el arrepentimiento, porque habría sido presidente”.