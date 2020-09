Timonel de la Democracia Cristiana deslizó posibles opciones presidenciales del partido

Fuad Chahín, timonel de la Democracia Cristiana (DC), conversó con “La Mañana Interactiva” de Agricultura y deslizó las posibles opciones presidenciales del partido con miras a una posibles primarias al interior de la oposición.

“Vamos a tener una candidatura DC de todas maneras. Voy a darle tres nombres: la senadora Ximena Rincón, el senador (Francisco) Huenchumilla y el ex ministro Alberto Undurraga. Vamos a decidirnos a fines de este mes”, afirmó el ex parlamentario, quien complementó que “después del Plebiscito van a aparecer más liderazgos en la contienda presidencial. Los ciudadanos no quieren propuestas extremas hoy”.

El líder de la Falange, además, abordó las declaraciones de la senadora Yasna Provoste, quien habló con La Tercera y declaró que es “absolutamente compatible una primaria presidencial donde estén la DC y el PC”. ¿Coincide con esta idea? “Yo estoy hablando a título de la DC, la senadora Provoste habla a título personal. Estamos dispuestos ir a primarias, pero con un marco democrático definido y con elementos de gobernabilidad”, argumentó.