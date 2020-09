Felipe Kast y la socialdemocracia de Joaquín Lavín: “Yo creo que fue una estrategia de marketing”

El senador Felipe Kast (Evópoli) se refirió a una eventual candidatura presidencial de Joaquín Lavín, quien ha planteado un gobierno de “convivencia nacional” y trabajar con integrantes más allá de Chile Vamos.

En entrevista con La Tercera, el parlamentario criticó esta propuesta, diciendo que encuentra falsa “la idea utópica de que aquí en realidad vamos a gobernar todos, aquí no hay ideas distintas. Soy socialdemócrata un día, soy liberal otro día. Esa parte. No. Las coaliciones políticas no dan lo mismo”.

“Soy liberal, pero no soy socialdemócrata. Lavín no creo que sea socialdemócrata, yo creo que fue estrategia de marketing”, añadió sobre el alcalde de Las Condes.

Además, Kast reconoció que Evópoli que está mirando hacia La Moneda, pero “no solamente yo, sino que Evópoli. Evópoli va a competir, yo soy parte de un proyecto colectivo, y ese proyecto colectivo sin duda va a competir en las próximas primarias”.