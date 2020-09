Diputado Ascencio (DC): “Las FF.AA. hoy no son las mismas que colaboraron para derrocar un gobierno”

El diputado DC Gabriel Ascencio, integrante de la comisión de Defensa de la Cámara, señaló hoy que “las declaraciones del general Ricardo Martínez, como comandante en jefe del Ejército, reflejan que existe cierto espacio para conversar y generar cambios”, pero agregó que obviamente ello tendrá que quedar consignado, “con la opinión de todos”, en la nueva Constitución.

“Sus declaraciones son muy interesantes; todavía hay espacios para seguir conversando. A juicio mío este también es un mensaje para la derecha chilena, especialmente para la extrema derecha, que no puede creer que puede tener secuestradas a nuestras FFAA desde el punto de vista político para siempre. Eso no es así. Las FFAA hoy no son las mismas que colaboraron para derrocar un gobierno; tienen una perspectiva distinta. Poco a poco, cuando se reestablezcan las confianzas entre todos los civiles y sectores políticos, se podría avanzar. Pero aquí hay un claro mensaje, las FFAA no tienen por qué tener un color político y la derecha no puede sentir que las tiene, permanentemente y siempre de su lado. Creo que hay entre los jefes de las FFAA una visión distinta, que desconocemos en su totalidad, pero que con en este tipo de declaraciones comenzamos a apreciar”, sostuvo.

Ascencio reparó, además, en la mirada que establece el comandante Martínez en torno a la democracia y las instituciones armadas. Asegura que “él tiende a poner al Ejército en una perspectiva que lo incluye entre las instituciones que sustentan la democracia, y no entre la instituciones que atentan contra ella. Él dice que todo el Ejército no vivió el 73 y agrega que cualquier quiebre democrático es una tragedia. Asegura que para ellos, entonces, esta no es una fecha para celebrar porque mantiene a una parte de la sociedad con posiciones encontradas y eso es muy interesante”.

Sobre infraestructura crítica, el parlamentario DC agregó que “hay que rescatar aquello que dice en torno a que el Ejército no debe cumplir tareas de orden público porque no tiene ni la doctrina, ni la preocupación ni la cultura policial para enfrentar temas de orden público y ello es un claro mensaje para el gobierno; y, además, agrega que la Constitución debe mantener el principio de prescindencia política, aunque dice que eso siempre ha sido , claro que no es real aquello, pero lo reitera y eso es importante”.

“A partir de esto, entonces, hay un espacio para conversar con el comandante en jefe y con el resto de los comandantes sobre estos temas; que exista apertura es muy interesante, con las formas que hay que cuidar, para ver qué elementos debieran estar al respecto en la nueva constitución; obviamente considerando todas las opiniones, incluyendo las de ellos y las de todos”.

Por otra parte, Ascencio señaló que “aunque el comandante en jefe no toca los elementos relativos a la corrupción, a los derechos humanos, creo que también se puede avanzar. Es relevante conocer su relación con director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel VivancoVivanco ya que esta institución es conocida mundialmente por su trabajo en protección y promoción de DDHH y que él se relacione permanente con él es bueno y ese es un mensaje también para el gobierno; la mayoría de los responsables están en el gobierno. Hay una diferencia con el gobierno; hoy la mayor parte de los responsables de las violaciones a los DD son los civiles que están en el gobierno”.