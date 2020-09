Diputado Undurraga y violaciones de DD.HH. en Venezuela: “Claramente el PC juega un doble estándar y un doble partido”

El diputado Francisco Undurraga (Evópoli) calificó de tardía la condena a la violación de los DD.HH. en Venezuela por parte del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC).

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, el vicepresidente de la Cámara de Diputados “el Partido Comunista esta muy alineado, como su tradición histórica, con los regímenes más sanguinarios de la historia. Toda evasión de la realidad constituye, a mi juicio, es una locura”.

“Está claro no solo para la ONU, para todos los observadores que han estado, la propia expresidenta Michelle Bachelet, y tantos personeros políticos de distintas partes del mundo, que en Venezuela se atropellan los derechos humanos, se viola consistentemente el estado de Derecho y no se vive en libertad ni en democracia“, afirmó.

Además, Undurraga sostuvo que en el PC hay una “ausencia de compromiso real con los DD.HH. , siempre tirando la pelota al córner, y justificando la ausencia de algunos personero, muy pocos por cierto en Chile, que hayan condenado el régimen del general Pinochet, en situación que una cosa no justifica la otra”.

“Claramente el PC juega un doble estándar y un doble partido, que es criticar cuando la posición no es la de ellos o ellos no están gobernando y proteger, encubrir y como dijo muy bien el Presidente de la República a propósito de la realidad chilena hace años atrás, no solo ser cómplices pasivos, sino que ser cómplices activos de lo que está pasando en Venezuela”, dijo.

En cuanto a una eventual alianza de la oposición, que incluiría a la DC y el PC, el diputado dijo que “todos los dirigentes DC que hoy día pretenden arrodillarse ante una encuesta para ponerse al servicio de una persona que no ha sido clara, por mucho que hoy día salga a condenar tardíamente las violaciones a los DD.HH. en Venezuela, es porque están buscando un empleo, porque quieren retomar el poder para hacerse del beneficio propio y no de la ciudadanía”.