“30 años de amistad terminan”: Sebastián Keitel y Erika Olivera se enfrentan en la Cámara luego de que ella lo tratara de “poco hombre”

“Ayer la diputada Olivera me faltó el respeto en la comisión de Deportes”. Así el diputado Sebastián Keitel (Evópoli) expresó su molestia ante la Cámara de Diputados frente a lo sucedido con su colega de Renovación Nacional, por lo que pidió que la pasaran a la comisión de Ética.

Según relató el exatleta en la Sala, la parlamentaria realizó “descalificativos personales con nombre y apellido, tratándome de poco hombre, no una vez, sino dos veces. Estas actitudes deterioran la sana convivencia en la Cámara de Diputados y dañan profundamente el diálogo que se requiere para una buena democracia”.

“El calificativo utilizado por la diputada Olivera no solo es peyorativo contra mi persona, sino que también es discriminador porque, lamentablemente, su connotación en el lenguaje popular se ha utilizado para denostar a una minoría de nuestro país, que por años ha debido sortea la intolerancia y las expresiones de este tipo“, manifestó Keitel.

“Como muchos de ustedes saben, esta discriminación me afecta profundamente, porque he expresado en más de una oportunidad mi apoyo hacia todas las minorías sexuales y por lo mismo no puedo tolerar este tipo de situaciones”, dijo.

Y prosiguió: “Conozco la diputada Olivera hace más de 30 años, juntos compartimos durante décadas el mismo sueño para llevar a nuestro país a los más alto del deporte nacional. Los valores y el espíritu olímpico de amistad, respeto, lealtad y compañerismo lamentablemente se pierden con este tipo de comentarios y formas de actuar. 30 años de amistad terminan porque estos dichos no corresponde a un ambiente laboral“.

Efectivamente, la exmaratonista trató de poco hombre en dos ocasiones a Keitel, pues este último calificó de malo el proyecto que cambia el nombre a recintos deportivos por del de destacados deportistas. Tras votar en contra de la iniciativa, se paró y se fue de la vía telemática.

“Me parece poco hombre decir que un proyecto es populista, aunque yo estoy acostumbrada que no solamente él, sino que otras personas de la política me llamen de esa manera, pero me parece poco hombre que se haya retirado, porque me hubiese gustado contestarle de esta misma plataforma”, lo criticó ayer la diputada.