Diputado Iván Flores (DC): “El Presidente Piñera destruyó solito su legado; este es el peor gobierno desde el retorno a la democracia”

Iván Flores, diputado de la Democracia Cristiana (DC) y ex presidente de la Cámara de Diputados y Diputadas, conversó con “La Mañana Interactiva” de Agricultura respecto a la acusación constitucional presentada por parlamentarios de oposición contra el ministro de Salud, Jaime Mañalich.

“Compartimos mucho que el inicio de la pandemia fue confuso. Estuvo lleno de imprecisiones, opiniones y acciones bastante temerarias. Todos escuchaban con espanto la posición del Gobierno”, sostuvo el legislador, quien tuvo fuertes críticas a la eficacia del Ejecutivo al momento de la adquisición de los ventiladores mecánicos.

“El ex ministro anunció a finales de marzo que el Gobierno había comprado en enero miles de ventiladores mecánicos. Eso no era cierto, no habían comprado ni encargado. La orden de compra fue posterior al anuncio”, expresó Flores, quien tildó de “tozudo” a la otrora autoridad sanitaria. “Hubo tozudez del ministro en términos de cómo asumir lo que otros expertos le recomendaban“, sumó.

El diputado, además, tomó las declaraciones dadas por Jaime Mañalich hace pocos días en El Mercurio y repasó con todo al trabajo del Presidente Sebastián Piñera. “El Presidente Piñera destruyó solito lo que pudo ser un buen legado. Este ha sido el peor gobierno desde el retorno a la democracia. Nosotros (oposición) hemos tenido algunos malistos, pero este ha sido el peor. No sólo porque le tocó la pandemia o el cambio climático, se ha manejado pésimo y se manejó muy mal en el estallido social. En la pandemia partieron con la posición de campeones, con esa postura de “jaguar de Sudamérica””, enfatizó.