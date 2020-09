Diputado Longton asegura que hubo “presiones salvajes” para rechazar acusación constitucional contra jueza Donoso

El diputado Andrés Longton (RN) afirmó que hubo presiones para desestimar la acusación constitucional contra la jueza Silvana Donoso, que fue rechazada este jueves en el Senado con amplia mayoría.

Tras la votación, el diputado que impulsó el libelo acusatorio manifestó que “nos enfrentamos a un gigante muy poderoso, y ese poder se demostró acá en el Senado”.

“Yo no te puedo hablar personalmente si o no vi (presiones), pero sí estoy seguro de que hubo presiones salvajes en la Cámara de Diputados y en el Senado para que esta acusación no prosperara“, aseveró.

En esa misma línea, describió que hubo “llamados telefónicos, mensajes, de todo tipo… no sé si habrán cursado efectos en los senadores o en lo diputados. En los diputados ganamos bien, pero yo creo que nosotros debemos presentar la voz de los que no tienen voz. Ese es el mandato que no dio la gente y en el momento en que dejamos de cumplir con ese mandato es cuando terminamos desviando el fin por el cual fuimos electos”.

“Cundo las influencias y los poderosos logran imponer sus condiciones, es cuando precisamente se deja de cumplir con su finalidad”, añadió.