Evelyn Matthei y una candidatura presidencial: “Creo que puedo ser una gran Presidenta”

Una de las cartas fuertes que maneja la derecha de cara a las próximas elecciones presidenciales es la de la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, quien ha manifestado públicamente su intención de ser Jefa de Estado en el próximo periodo.

En ese sentido, la edil conversó con Republicanos de Agricultura, donde aseguró que tiene las herramientas para ser una buena Presidenta de Chile. “Esto no es algo que se me ocurrió de un minuto para otro; me estoy dedicando a la Municipalidad y también en una posible candidatura”, comenzó diciendo.

“He aprendido muchísimo en mi larga vida en la política y en la economía; he ocupado diferentes puestos, sé armar buenos equipos, sé que es lo que quiero para el país y la verdad es que puedo ser una gran Presidenta, lo digo con mucha humildad”, agregó.

En esa línea, Matthei cerró insistiendo que “tengo la experiencia, sé dialogar y creo que nuestro país necesita eso, trabajar escuchando a los que no votaron por ti y, de ir buscando las mejores soluciones para nuestro país”.