Rechazó el primero: Diego Schalper se abre a apoyar segundo retiro de 10% de las AFP

Rechazó el primer proyecto de retiro del 10% de las AFP, pero ahora no descarta apoyar un segundo. El diputado Diego Schalper (RN) dijo que “estoy abierto a evaluar este segundo retiro, en la medida en que se inserte en una cosa profunda, bien hecha y no solamente una pirotecnia para ganar minutos en televisión”.

En entrevista con Mega, el parlamentario explicó que, ante la incertidumbre de la pandemia, espera que esta medida se enmarque y se incorpore en la reforma previsional y “que nos abramos a evaluar un eventual retiro bien construido, donde se aborde la tributación y la devolución”.

“Aquellos que quieran atrincherarse en su postura podrán hacerlo, pero espero que salgamos adelante con una reforma previsional importante, con nuevos actores, con una mejor regulación de las AFP, con un aporte adicional de un 6% a los trabajadores y un retiro anticipado de un 10%, pero en el marco más amplio“, añadió.

En La Tercera, el mismo diputado reconoció que el primer retiro no causó un “tremendo descalabro” y que estaba a favor de que el Estado pusiera recursos para pagar la crisis. “Como ninguna de estas dos cosas sucedieron, respecto a este segundo retiro me declaro abierto a evaluarlo, y junto con eso, además, me parece que podríamos aprovechar de hacer algo más amplio”, insistió.