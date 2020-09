Diputado Diego Schalper sobre el “Rechazo”: “Nuestros números dicen que vamos creciendo día a día”

El diputado Diego Schalper (RN) reveló que ayer recibió los resultados de una última encuesta interna, en la que el “Rechazo” sigue ganando adeptos para el Plebiscito del 25 de octubre.

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, el parlamentario dijo que “nuestros números dicen que vamos creciendo día a día. La última encuesta que nos llegó de una empresa interna nos dice que hoy día el Apruebo está en un 54-55% y nosotros estamos del orden del 37-38%“.

“Conocemos mucha gente que estaba por el Apruebo, pero cuando empieza advertir que es lo que realmente hay detrás, rápidamente se cambia de caballo”, aseveró, argumentando que “Chile no necesita partir de cero, no necesitamos una hoja en blanco, sabemos que la Constitución no resuelve los problemas prácticos que dice resolver”.

Además, Schalper relató que hace un par de días se reunieron con Juan Carlos Vélez, coordinador de la campaña del No en los acuerdos de paz en Colombia, quien les dijo que “la gente define su voto en los últimos días y hay un voto silencioso de personas que no están dispuestas a sufrir asedio y amedrentamiento por las cosas que piensa, pero que en la soledad de la urna vota por lo que estima su consciencia”.

En esa misma línea, el diputado dice que hay tres factores que serán decisivos para la elección: cómo nos va afectar la pandemia, la incertidumbre económica y “la tercera pata, es qué va a pasar el 18 de octubre, que no tenga ninguna duda que ciertos grupos radicalizados que no creen en la democracia ni el diálogo, van a aprovechar este aniversario, o conmemoración si usted quiere, entonces todas estas cosas influyen en cómo evoluciona el Plebiscito”

“Y lo más importante, digamos la firme, que hasta antes del 18 de septiembre, la verdad, es que estaba muy poco preocupada del Plebiscito, y a medida que se va preocupando va tomando más atención y se da dando cuenta que la promesas de la nueva constitución soy muy ilusorias y muy poco sostenidas”, concluyó.