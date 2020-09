Embajada de Italia está “consternada” por “ilegalidad” de Pepe Auth

La embajada de Italia emitió un comunicado para expresar su “consternación” por las declaraciones que hizo este jueves el diputado Pepe Auth, cuando afirmó que votaba por su esposa y suegra en las elecciones del país europeo.

“Yo voto en las elecciones italianas, aunque no soy ciudadano italiano, porque mi suegra y mi mujer lo son y, sin embargo, como yo sigo los diarios italianos, me pasan su voto y yo marco la preferencia en cada una de las elecciones“, sostuvo el diputado mientras se debatía una solución telemática para el voto del Plebiscito del 25 de octubre. Esto, lo dijo como un argumento en contra del sistema postal, pues podrían ocurrir situaciones como las que describió.

“Por eso no apoyo el voto postal en Chile. Porque no hay secreto en el voto y el elector perfectamente puede entregarle su papeleta a otra persona para que decida, por su voluntad o, lo que es peor, obligada a ello. Y no hay cómo evitarlo”, añadió luego en su cuenta de Twitter.

“La Embajada de Italia en Santiago expresa su consternación por las declaraciones del diputado Pepe Auth realizadas el 24 de septiembre en la Cámara de Diputados, en las que declara haber votado sin tener derecho a voto en las elecciones de la República Italiana”, manifestó la embajada.

“La responsabilidad personal es la base de la libertad individual que se expresa en el ejercicio del derecho al voto”, añadieron.

“La declaración de un comportamiento ilegal, que el Diputado Auth califica como ‘anécdota’, ofende las instituciones de la República Italiana y la dignidad de los miles de ciudadanos italianos residentes en Chile que ejercen libre y responsablemente su derecho”, finaliza el texto.