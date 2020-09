Presidente Piñera aceptó la renuncia de Lucía Pinto a la Intendencia de Coquimbo

El Presidente Sebastián Piñera aceptó la renuncia de Lucía Pinto a la intendencia de Coquimbo, en medio del caso denominado Papaya Gate.

“El Presidente de la República, Sebastián Piñera, aceptó la renuncia de la exautoridad y anunciará a su sucesora en los próximos días. El gobierno reconoce y valora su compromiso en el servicio público”, declaró el Gobierno en un comunicado.

Cabe recordar que Pinto anunció este sábado la presentación de su renuncia indeclinable al cargo, en vista “de los hechos acontecidos durante las últimas semanas”.

“En vista de los hechos acontecidos durante las últimas semanas, he presentado mi renuncia indeclinable al cargo de Intendenta de la Región de Coquimbo al Presidente de la República, Sebastián Piñera”, precisó en una declaración pública.

En esa línea, agregó que “por el profundo amor que tengo a mi región, a la que he servido siempre con dedicación, compromiso y lealtad, he tomado esta decisión, pues ella me permitirá dedicarme por completo a mi defensa. No quisiera que la región de Coquimbo y el gobierno al que he servido pudieran verse afectados de ninguna manera”.

“Agradezco especialmente al Presidente Sebastián Piñera por su permanente apoyo y confianza, pero muy especialmente por el afectuoso respaldo que me ha brindado en estos momentos, así como a todas las personas que me han entregado innumerables muestras de confianza y cariño, ellas son el mayor aliciente para demostrar que en todo momento he actuado persiguiendo exclusivamente el bienestar de mi región”, concluyó.

Un reportaje de Radio Bío-Bío reveló un proceso de compra de terrenos por parte de la intendencia que fue rechazado cuatro veces por la Contraloría, en lo que se ha denominado el caso Papaya Gate.

No obstante, la intendencia inscribió un nuevo contrato en una notaría de La Serena sin que pasara por la “toma de razón” del organismo fiscalizador, situación que obligó a Contraloría a remitir el caso a la Fiscalía por presuntas irregularidades.

Desde el Gobierno Regional se había informado que, “como ha sido durante todo el proceso”, el trámite se ha hecho “ajustado a la legalidad”.