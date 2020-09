Diputada Cariola (PC): “La oposición no puede plantearse ir separada, requerimos unidad”

La diputada comunista, Karol Cariola, se refirió a la necesaria unidad de una oposición que es diversa, pero que debe trabajar unida para enfrentar los próximos desafíos y “no entregar en bandeja al Gobierno la posibilidad de gobernar sin ser mayoría”.

Por otro lado, valoró la última declaración del Frente Amplio donde muestran apertura a buscar acuerdos, reconociendo su aporte a esta oposición.

“Es evidente que en Chile no hay una sola oposición, hay varias oposiciones y hemos buscado distintos mecanismos para establecer una convivencia sana entre éstas con nuestras respectivas diferencias, pero también encontrando coincidencias en los puntos en los cuales hemos podido avanzar de conjunto y lo demostramos con el retiro del 10%, lo hemos demostrado con la legislación de varios otros proyectos que para nosotros han sido muy importantes y que nos ponen en el centro la necesidad de coincidir en aquellas materias que tienen que ver con el bienestar ciudadano”, indicó.

Cariola insistió en que ante la cercanía de los procesos electorales como son la elección de gobernadores regionales, esta oposición no puede plantearse ir separada y que para lograr esa unidad se requiere de voluntad política.

“Viene un proceso electoral importante que son las gobernaciones regionales donde todos y todas somos conscientes de que si las oposiciones vamos separadas la ventaja fundamental la tiene la derecha y eso no se trata solamente de decir que esto es todos contra la derecha porque ese no es el objetivo, el objetivo fundamental es que quienes asuman un rol en la representación de las gobernaciones regionales no le entreguen hegemonía primero al gobierno que hoy día está duramente criticado por la ciudadanía, que sabemos que tiene un programa que no ha sido garante de derechos fundamentales, ya lo vimos a propósito de lo que ocurrió en octubre del año pasado con todas las violaciones a los DD.HH. y por otro lado, porque sabemos que a pesar de nuestras tremendas diferencias también existen puntos de coincidencia, que podemos encontrar y que para eso solo se requiere de voluntad política”, afirmó la representante del PC.

La legisladora destacó además el rol del PC en la construcción de esa unidad a través del diálogo con las distintas fuerzas políticas.

“Nosotros como partido comunista, lo que hemos hecho como partido comunista durante todos estos meses es dialogar con todas las fuerzas políticas, establecer la necesidad de generar un acuerdo que no necesariamente tenga que significar una alianza nacional o un nuevo conglomerado político, nadie está hablando de eso, estamos hablando de establecer mecanismos tácticos que nos permitan enfrentar en mejores condiciones las elecciones de gobernadores y por supuesto las municipales que vienen”, indicó.

En relación al Frente Amplio, la diputada Cariola destacó la autocrítica del conglomerado y la voluntad política de avanzar hacia acuerdos y consensos en el marco de la mayor amplitud posible.

“Creo que el mismo Frente Amplio ha hecho una autocrítica de la forma en que comunicaron su decisión, ellos mismos han reconocido que no era la mejor manera, que lo que ellos querían era poner sobre la mesa las condiciones para establecer un acuerdo y yo insisto, habiendo voluntad política y entendiendo el momento que está viviendo el país, claramente las fuerzas políticas que sentimos la responsabilidad sobre nuestros hombros de que la unidad sea un factor para la transformación política que viene, nos sentimos obligados a buscar mecanismos de acuerdo y eso es en la mayor amplitud de la oposición posible”, declaró.

“Si es con la DC o si es sin la DC esa es una decisión que pasa por la Democracia Cristiana que es quienes han decidido de alguna manera tomar un camino propio respecto a este proceso, pero al menos nosotros lo vuelo a decir que desde Unidad para el Cambio y desde el Partido Comunista , hemos incentivado todos los espacios de diálogo y conversación para lograr un camino común desde el plano electoral y evidentemente poniendo sobre la mesa algunos mínimos comunes desde el plano programático para poder avanzar en los meses que vienen”, sostuvo

Cariola insistió en que se han venido desarrollando conversaciones entre la oposición para “no entregarle en bandeja al Gobierno la posibilidad de gobernar sin ser mayoría”.

“Tengo entendido que en estas horas, desde ayer en la tarde a lo menos, hay varias conversaciones que están en curso, tal como lo decía, estamos a horas de que esto se cierre al menos para las elecciones de los gobernadores regionales que es donde existe la mayor urgencia de definir que existan algunas primarias en algunas regiones y que en otras puedan existir candidaturas de acuerdo o de consenso que es lo que nosotros hemos planteado y nos parece que frente a esa posibilidad, sin lugar a dudas , existe un objetivo común que es que podamos expresar la mayoría que somos a pesar de nuestra diversidad más que entregarle en bandeja al gobierno de turno la posibilidad de gobernar sin ser mayoría; no dejemos que nuevamente las minorías se impongan a las mayorías por la falta de unidad que se ha expresado por parte de la oposición”, finalizó.

Agencia Uno