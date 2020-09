Evópoli llama a Chile Vamos a unirse en primarias

Evópoli hizo un llamado a sus socios de coalición a no tranzar las primarias, basados en el ejemplo de la comuna de Vitacura, aseguraron estar disponibles y abiertos a poner sus mejores cartas sobre la mesa para que sea la ciudadanía quién elijan a sus candidatos.

“Hoy como Chile Vamos tenemos que dar el ejemplo. Venimos junto a Camila Merino, a decirle a todos los ciudadanos de Vitacura, que no vamos a aceptar otra solución como Evópoli que no sean las primarias. Y le pedimos encarecidamente a nuestros socios que para cuidar la unidad del pacto, para no poner en riesgo el pacto, recurramos a las primarias. Chile vamos nació como una coalición que siempre buscó las primarias para poder tener unidad. En el minuto que algunos transforman las primarias en algo simplemente optativo, están poniendo en riesgo el pacto. No cometamos el error que ha cometido el Frente Amplio; seamos una coalición unida”, aseguró el senador Felipe Kast.

El parlamentario destacó que en esta instancia la coalición debía dar el ejemplo: “y no sólo en Vitacura, en todo Chile; que sean las primarias y no la elección entre cuatro paredes la forma de elegir a nuestros candidatos para las próximas elecciones”, agregó.

Consultado si hay miedo al interior de otros partidos, el senador aseguró que “uno se pregunta porqué algunos le tienen miedo a que sea la ciudadanía la que elija. ¿Acaso no confían en sus candidatos?, yo creo que todos los partidos deben poner a sus mejores personas (…) Y da lo mismo el partido político al cual pertenezca. Dejémosle esa decisión a los vecinos de Vitacura y no sigamos dando un triste espectáculo condicionando algo tan fundamental de principios como es la democracia”, puntualizó.

El llamado lo realizó la directiva de Evópoli; su presidente el diputado Andrés Molina, la secretaria General Luz Poblete, el vicepresidente Francisco Undurraga, el jefe de bancada de Ddiputados Luciano Cruz Coke, además del senador Felipe Kast y la candidata a alcaldesa por Vitacura, Camila Merino. Encuentro al que también acudió el ex alcalde de Santiago, Pablo Zalaquett; carta de la UDI para la comuna de Vitacura.