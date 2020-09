Fuad Chahín (DC) criticó con dureza la postura del Frente Amplio: “Me pareció una vergüenza y una tremenda inconsecuencia”

Hace pocos días el Frente Amplio, mediante un comunicado en las redes sociales, descartó ir a posibles primarias con los partidos de la ex Nueva Mayoría. “Descartamos la propuesta de un pacto único nacional para primarias que desconoce nuestras diferencias con los sectores conservadores y neoliberales del país presentes, como se ha reafirmado en estos últimos días, en sectores de la ex Nueva Mayoría”, sostuvo.

Sin embargo, en las últimas horas el movimiento de centro-izquierda reculó en su postura, pero con condiciones. “Yo no descarto que las condiciones cambien, ojo, quedan dos días para cerrar las conversaciones“, dijo Catalina Pérez, presidenta de Revolución Democrática, en diálogo con 24H.

De todas maneras, dicha determinación derivó en varias críticas en otros sectores de la oposición. Así al menos lo manifestó Fuad Chahín, presidente de la Democracia Cristiana (DC), en conversación con “La Mañana Interactiva” de Agricultura. “Recordemos que antes de las condiciones, el Frente Amplio dijo que no quería primarias a pesar de que le habíamos planteado en febrero conversar para pactar en primarias. Me pareció una vergüenza y una tremenda inconsecuencia porque se llaman que van a renovar la política, pero lo que ofrecen es lo peor de la vieja política“, sostuvo.

“El Frente Amplio, que tiene dos alcaldes, quiere pactos por omisión; no quiere competir porque le tiene miedo a la democracia“, complementó el líder de la Falange, quien prosiguió con sus cuestionamientos. “Ponen condiciones y algunas de ellas son derechamente absurdas. Hablan de mínimos comunes y lo hemos ofrecido hace meses, pero ellos no se quieren sentar a conversar. Nosotros hemos dicho que estamos disponible a primarias y sin vetos, a lo que no estamos disponibles es a entrar a una negociación poco transparente de pactos por omisión”, expresó.

“Las primarias no son una negociación, son una competencia. Los pactos por omisión son una negociación. Espero que el resto de la oposición no renuncie a hacer porque no está el Frente Amplio”, argumentó Chahín, quien agregó que la decisión del Frente Amplio sólo beneficia a la coalición de gobierno.

“Los más contentos con esta actitud del Frente Amplio es la derecha de nuestro país, como Joaquín Lavín porque le están subsidiando un resultado electoral favorable”, cerró.