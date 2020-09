Catalina Pérez, presidenta de Revolución Democrática (RD): “No vamos a competir con personas vinculadas a casos de corrupción”

Catalina Pérez, presidenta de Revolución Democrática (RD), conversó con “La Mañana Interactiva” de Agricultura respecto a la postura del Frente Amplio de establecer condiciones para ir a primarias con los demás partidos de la oposición.

“Hoy (miércoles) continúan las conversaciones a las 11:30, ayer (martes) estuvimos toda la tarde reunidos con los partidos y espero que antes de las 17 horas podamos contarle al país que tenemos un acuerdo“, dijo.

La parlamentaria también defendió la idea del grupo político sobre todo tras la ola de críticas que recibió en los últimos días. “No entiendo las molestias porque son elementos de sentido común. Algo que ha faltado en la política en Chile en general, más que hablar de candidaturas, es de hablar de proyectos en común“, expresó.

Pérez, además, ahondó respecto a las condiciones para llegar a un acuerdo en conjunto con la oposición. “Espero que se cumplan esos mínimos programáticos. Estoy esperanzada que al menos en las elecciones de gobiernos regionales vamos a ponernos de acuerdos. Si no se cumplen esos mínimos con el resto de la oposición, el Frente Amplio considera que las primarias que se ofrecen no son primarias reales. No vamos a competir con personas vinculadas a casos de corrupción“, cerró.