Oposición fracasó en negociaciones por primarias en toda la centroizquierda

Los presidentes del Partido Radical, Carlos Maldonado, y del Partido por la Democracia (PPD), Heraldo Muñoz, confirmaron el fracaso de las negociaciones para ir a primarias como bloque dentro de toda la oposición, de cara a las municipales y la elección de gobernadores regionales.

“Lamentablemente, no se alcanzó el acuerdo porque hay partidos en la centroizquierda que no creen en las primarias de verdad. No creen en primarias amplias, sin exclusiones, sin blindajes”, explicó Maldonado, según consignó La Tercera.

En esa línea, detalló que hubo partidos que “pidieron blindaje, que pidieron que los demás partidos se excluyeran en ciertas regiones para ellos de ir a primarias. Primero Unidad para el Cambio llegó con esa tesis y luego el Frente Amplio, que se había abierto hace 48 horas de ir a primarias hoy vino a pedir que nos excluyéramos de seis regiones”, precisó Maldonado.

En tanto, Muñoz resaltó que “hay algunos que han hablado de unidad, de tener primarias en todas las regiones, pero han llegado pidiendo blindaje, esa es la realidad. Nosotros estábamos por primarias abiertas, ciudadanas, democráticas, en las 16 regiones y algunos que hablan en el mismo sentido de unidad y primarias, llegaron pidiendo blindajes en distintas regiones”.

De esta manera, cuando concluyó el plazo para inscribir los pactos ante el Servel, el Frente Amplio inscribió su lista por separado.

Por su lado, el secretario general de la Democracia Cristiana (DC), David Morales, apuntó que “hemos fracasado en las negociaciones, cada uno tendrá que hacer su mea culpa, desde la DC desde hace más de un año estamos planteando que la única forma de resolver los problemas de la oposición desde el punto de vista electoral es con primarias de cara a la ciudadanía”.

“Habíamos fuerzas políticas disponibles para competir en todo Chile, sin ningún tipo de blindaje y sin letra chica y eso es hablarle de cara a la ciudadanía (…) Esperamos de verdad que esta situación compleja que hoy tenemos nos lleve a reflexionar a todos”, agregó, según consignó Emol.