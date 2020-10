Diputado Miguel Crispi (RD) reveló que el Frente Amplio tendrá candidato presidencial y detalló las posibles opciones

Miguel Crispi, diputado de Revolución Democrática (RD), dialogó con “La Mañana Interactiva” de Agricultura y reveló que el Frente Amplio contará con candidato propio para las próximas elecciones presidenciales, justo días después del fracaso de las negociaciones con los partidos de la ex Nueva Mayoría para las primarias.

“No tengo dudas, no tenemos pocos presidenciales“, sostuvo el parlamentario, quien detalló los posibles aspirantes a La Moneda. “Está la Bea (Sánchez), (Fernando) Atria, (Jorge) Sharp, (Gabriel) Boric. No vamos a tener problemas respecto a los candidatos”, expresó.

El legislador, además, abordó la división y contraste de opiniones al interior de la oposición. “Tenemos que ponernos de acuerdo porque hay un sector que representamos el cual quiere transformaciones profundas para el país. Si de este amargo episodio no hacemos aprendizajes reales, esto nos va a volver a pasar para el proceso constituyente y va a haber una tensión continua respecto a la construcción de mayorías”, manifestó.

“De repente hay que quererse menos a uno mismo y querer más al país, escuchar la calle“, cerró Crispi.