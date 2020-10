Miguel Crispi (RD) y fracaso en las negociaciones con la ex Nueva Mayoría: “Es lamentable, la oposición no dio el ancho”

Siguen las repercusiones del fracaso de las negociaciones del Frente Amplio con los partidos de la ex Nueva Mayoría con miras a las elecciones de alcaldes, concejales y gobernadores. Miguel Crispi, diputado de Revolución Democrática (RD), habló con “La Mañana Interactiva” de Agricultura respecto a la situación y llamó al “aprendizaje”.

“Es lamentable, la oposición no dio el ancho para lo que significaba inscribir estas primarias. Espero que de esto haya un aprendizaje y no se repita, sobre todo para el desafío constituyente. Acá no hay segundas oportunidades“, sostuvo.

El parlamentario, además, profundizó con un ejemplo luego de la ruptura de las conversaciones. “Si una persona pide hora al notario, debe entrar a la notaría antes que la cierren. Eso es lo que pasó, nosotros teníamos pedida una hora en el Servel a las 16:30 porque hasta las 17:00 se podían inscribir las primarias“, expresó.

“El Frente Amplio demostró su voluntad de participar en las primarias, pero cuando se trata resolver un problema en las últimas 48 horas, es muy difícil que haya funcionado“, complementó el legislador, quien respondió a las críticas de los partidos de la ex Nueva Mayoría al Frente Amplio. “Tenemos que ponernos de acuerdo porque hay elecciones municipales cada cuatro años, pero no habrá un Plebiscito cada cuatro años. Desde todos los lados debemos hacer un autocrítica”, cerró.