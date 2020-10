Navarro por nueva Ley de Carabineros: “Es un error, por eso hemos propuesto establecer un proceso de refundación, no de reforma”

“El ministro Víctor Pérez plantea que la nueva Ley de Carabineros estará lista en 30 días, y no sabemos quiénes integrarán la Comisión Nacional que busca reformar a Carabineros. La Comisión del DD.HH. citó a Carabineros y exigirá que este proceso se detenga ya”, anunció el senador Alejandro Navarro (PRO).

Para el legislador, “lo ocurrido este viernes por la noche en los alrededores de la Plaza Dignidad, que diversos medios han informado como un carabinero empujando a un joven y provocando su caída al lecho del río Mapocho, es la gota que rebalsó el vaso”.

“Hechos como este nos llevan a pensar que aquí no hay formación en derechos humanos, no hay enseñanza en que lo más importante es proteger la salud y la vida de los chilenos y chilenas, no hay pensamiento crítico ni el meditar antes de actuar, antes de empujar a una persona desde arriba de un puente”, manifestó Navarro.

De acuerdo al senador por la Región del Biobío, “los dichos del ministro del Interior, Víctor Pérez, en el Senado, donde asegura que habrá una reforma, con 10 integrantes, 5 provenientes de los diversos ministerios y 5 serían expertos independientes, cuyo currículo en ciudadanía y derechos humanos, desconocemos”.

Para Navarro, “es un error que deslegitima este proceso, por eso hemos propuesto establecer un proceso de refundación de Carabineros y no de reforma, pues como ocurre también en las policías del resto del mundo, cuando cumplen un ciclo, deben ser refundadas, aquí se ha cumplido un ciclo de la utilización de la represión del Estado, de la utilización de las policías como elemento de poder”.

“Las policías en América Latina y particularmente en Chile han demostrado estar a servicio de intereses particulares, de gobiernos de turno, que limitan el ejercicio de la democracia y particularmente el derecho a manifestación pacífica de la ciudadanía. La participación, la libertad de expresión, el respeto irrestricto de los derechos humanos, y principalmente de la democracia, deben ser la base de una nueva institución. Por eso proponemos la refundación de Carabineros”, aseguró.

El legislador sostuvo que “los hechos que hemos conocido con el joven arrojado al río Mapocho, son solo una muestra de la crisis profunda que vive la institución, y que no se va a resolver con una reforma, se requiere refundar a Carabineros de Chile, incorporando los derechos humanos y la participación ciudadana, que hoy día, en este proceso, están excluidos”.

“Y este proceso no puede ser liderado por el General Mario Rozas, es más, el general debiera poner su cargo a disposición del presidente de la República, dar un paso al lado, o, el Presidente Piñera debe pedir su renuncia si de verdad cree en un proceso de modernización y refundación, pues Rozas está inhabilitado para ello”, sentenció el senador.