Senador Felipe Harboe (PPD): “Es evidente que el General director de Carabineros tiene que dar un paso al costado”

Felipe Harboe, senador del Partido Por la Democracia (PPD), conversó con “La Mañana Interactiva” de Agricultura respecto a la situación durante la tarde de este viernes en el puente Pío Nono luego del empujón de un carabinero contra un manifestante que terminó en la ribera del río Mapocho.

“Lo que vimos el fin de semana fue un nuevo actuar imprudente de un carabinero. Es un conjunto de hechos que se van sumando y dan cuenta de una falta de profesionalismo. Chile merece una policía respetada, transparente y eficiente. No significa con esto reducir atribuciones”, sostuvo el legislador, quien pidió la salida del General Mario Rozas.

“Hoy, con mucha preocupación y responsabilidad, es evidente que el General director tiene que dar un paso al costado. La conducción ha sido extremadamente errática. El daño que se le está causando a la institución es extremadamente alto, se requieren cambios en la conducción”, manifestó.

Harboe, quien se desempeñó como Subsecretario de Carabineros de Chile durante el gobierno de Ricardo Lagos, también criticó los dichos del ministro del Interior, Víctor Pérez, quien defendió el actuar de los uniformados. “Fue un error, porque el ministro del Interior confunde apoyo a la institución con justificación o minimización de un hecho gravísimo. Si hay un ánimo de encubrir el hecho, esta situación compromete gravemente el marco institucional. El ministro fue más lejos de lo que debió haber ido”, expresó.

“En el Senado no estamos disponibles de apoyar el presupuesto a carabineros si es que no hay una reforma”, agregó el parlamentario, quien hizo un llamado a acelerar la reforma policial. “Lo que se requiere es que se entienda que la reforma policial es el camino, que le hemos dicho al Presidente de la República desde enero. A 10 meses que entregamos este documento, no ha pasado nada. Hemos perdido nueve meses de trabajo y creo que hay una resistencia interna de carabineros sobre cierta presión al gobierno en el que se traduce en ‘la reforma policial la hacemos nosotros’“, cerró.