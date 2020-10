Jorge Burgos sobre la “amenaza” de rechazo al presupuesto de Carabineros: “Me parece que es una medida absolutamente inaceptable”

El exministro del Interior, Jorge Burgos, cree que es indispensable una reforma a Carabineros. Pero no por eso se le puede dejar sin financiamiento, como amenazan ciertos parlamentarios de la oposición, quienes han puesto en duda la aprobación del presupuesto 2021 para la institución si es que no sale su general director, Mario Rozas.

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, el abogado señaló que “casi no hay discusión que yo sepa que nuestra principal policía va mostrando elementos que hacen indispensable cometer un proceso de reforma de su funcionamiento a la brevedad (…). La solución no va a a ser inmediata, pero sería una buena señal que se inicie una reforma bien profunda a mejorar muestra policía, una policía indispensable. No hay sociedad que funcione con una policía en tela de juico permanente, tenemos que tener cuidado con eso”.

Consultado por qué le parece la negación de financiamiento si es que no renuncia Rozas, Burgos respondió que “declarar por si no ocurre un determinado hecho se va a rechazar la ley de presupuesto el presupuesto de Carabineros, me parece que es una medida absolutamente inaceptable, que no tiene ningún sentido, una amenaza que no puede concertarse”.

“No existe ningún país del mundo, ninguna sociedad democrática y tampoco de las otras, que pueda funcionar sin policía, y la policía no puede funcionar sin presupuesto. Espero que sea una amenaza en un momento de dichos de indignación, pero no se puede concretar, porque es imposible. Las consecuencias de una ciudad, un país, sin recursos para su policía son consecuencias dramáticas, yo creo que no existe ninguna posibilidad que eso ocurra“, agregó.

Sobre la cantidad acusaciones constitucionales que han ocurrido, y el ministro Víctor Pérez podría recibir otra, el exministro señaló que “no me parece normal, no ha sido normal en nuestra etapa democrática a partir del ’90. Han habido acusaciones constitucionales, pero no en el número actual. Muchas han sido presentadas, la mayor parte ha sido desechadas (…) salvo el caso del ministro Andrés Chadwick”.

En esa misma línea, dijo que “yo creo que eso también habla de una situación compleja que vive nuestra institucionalidad, que es un instrumento de ultima razón. Se ha convertido en habitual, producto de los hechos y se está ocupando a veces como un instrumento de evaluación de la gestión y no es eso, es un instrumento político pero que tiene que tener un elemento jurídico respecto de los constitucional, lo legal, que se le imputa al ministro respectivo”. “Es otra demostración de lo estresa que está nuestra institucionalidad”, concluyó.