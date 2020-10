Senador Insulza: “Oposición tiene que llamar a no realizar manifestaciones que puedan afectar concurrencia del Plebiscito”

El senador José Miguel Insulza (PS) sostuvo que las manifestaciones pueden participar la participación en el Plebiscito del 25 de octubre, por lo que hizo un llamado a su sector a hacer un llamado para que estas no ocurran.

En entrevista con La Tercera, el parlamentario dijo que “el país ha vivido dos crisis sucesivas, porque casi nadie puede decir qué día terminó el estallido y empezó la pandemia y, por lo tanto, yo he dicho varias veces que un tercer estallido sería para el país una catástrofe bastante inmanejable“.

En ese sentido, expresó que “si tenemos un plebiscito el 25 de octubre y hay que convencer a la gente de que vaya a votar, a pesar de la pandemia, empezar a crear violencia en las calles antes es lo más contraproducente que hay. Entonces, que hay gente que está en otra, claro. Y yo a veces me he quejado que no la hemos condenado con la suficiente energía”.

“Yo creo que toda la oposición, que está entera por el Apruebo, tiene que hacer un esfuerzo y llamar a la gente a no realizar manifestaciones que puedan afectar la concurrencia al plebiscito“, señaló.

“Hay muchos adultos mayores que van a hacer un gran esfuerzo por ir a votar, entonces, que no les creen la idea de que pueda haber actos de violencia. Para que la gente vaya a votar necesitamos tener un país tranquilo“, añadió.