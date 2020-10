Beatriz Sánchez y un nuevo retiro del 10% de las AFP: “No me gusta”

La excandidata a la presidencia, Beatriz Sánchez, se refirió el pasado martes a la propuesta de la Oposición de entregar un nuevo retiro de un 10% de las AFP, producto de la grave crisis económica que atraviesa Chile producto del coronavirus.

“A mí un segundo retiro, personalmente, no me gusta. La gente, el pueblo de Chile, ha hecho frente con su ahorro a la pandemia. Es la hora que el Estado se meta la mano al bolsillo, porque no puede seguir la gente pagando el costo de la pandemia”, afirmó a Radio Universo.

Respecto a la crisis que atraviesa Carabineros de Chile, la vocera del comando Que Chile Decida aseguró que “hay algo muy complejo de lo que está pasando y es un tema institucional, porque a las violaciones de derechos humanos, cuando pasan, después la institución trata de ocultar los hechos”.

Otro de los temas que abordó Sánchez, fue sobre una posible candidatura presidencial en 2021. “Yo primero voy a votar por el Frente Amplio, no tengo ningún candidato o candidata vetada. Votaré por el que más cerca esté de las ideas que tengo y empuje el camino progresista”, cerró.