Diputado Marcelo Díaz (UNIR) y conmemoración del 18-O: “Probablemente esté en una de las manifestaciones de mi distrito”

El domingo 18 de octubre se conmemorará un año del inicio del estallido social y a pocos días de esa fecha, nuevamente se han registrado manifestaciones en Plaza Baquedano, lugar donde se concentró la mayoría de las concentraciones.

Marcelo Díaz, diputado del Movimiento Unir, habló con “La Mañana Interactiva” de Agricultura y llamó a que la gente se manifieste, pero sin violencia. “Espero que sea un momento de conmemoración. Yo quiero valorar lo que ha habido en Chile post 18 de octubre, de que Chile abrió un proceso social, económico y político distinto. Por primera vez vamos a tener una constitución que sea un punto de encuentro y luego tiene que haber un conjunto de transformaciones. Es un camino largo que arranca el 25 de octubre”, dijo.

“El 18 de octubre no es sólo violencia, la hubo pero no es sólo eso. Hubo un profundo malestar ciudadano“, complementó el parlamentario, quien no descartó participar en las movilizaciones que recuerden el inicio de la crisis político-social.

“No lo tengo resuelto, no sé qué día de la semana es. ¿Domingo? Probablemente esté en una de las manifestaciones de mi distrito“, cerró.