Presidente de la Cámara, Diego Paulsen: “Carabineros no ha generado ningún hecho que no permita dar con la justicia y con la verdad”

Como un hecho “lamentable” calificó el presidente de la Cámara de Diputados, Diego Paulsen (RN), lo que ocurrió en el puente Pío Nono y la caía de un joven de 16 años al río Mapocho. Sin embargo, asegura que Carabineros en una institución que funciona, desestimando las propuestas de refundación.

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, el parlamentario señaló que “la institución no ha generado ningún hecho que no permita dar con la justicia y con la verdad de lo que ocurrió con el día viernes”,

Siendo un “hecho lamentable y condenable, no me pierdo ningún segundo, condenar una institucionalidad con años de trayectoria e historia, que muchas veces ha dado la vida con la patria, creo que no es justa para ella, para todos esos carabineros que están estudiando para ser carabineros o esos carabineros que llevan 20 ó 30 años en la institución, que los involucren con los mismos hechos”.

“El llamado es a que nos centremos en cómo poder mejorar la institucionalidad, la modernización de Carabineros. El propio gobierno nos contaba ayer cómo han cambiado los protocolos antidisturbios, ya no se ocupan escopetas antidisturbios, ya ni siquiera gases. Hemos visto cambios, miles de charlas, nos comentaban, que habían muchas charlas en como mejorar la relaciones, la valorización de DD.HH.. Hemos visto que carabineros igual se ha ido modernizando en el tiempo y que quizás lo que espera que nosotros es que legislemos en eso”, sostuvo.

En cuanto a la acusación constitucional contra el ministro del Interior, Víctor Pérez, y la solicitud de remoción del general Mario Rozas de Carabineros, Paulsen comentó que “no es lo adecuado, yo espero que se recapacite de esto. Cuando pedimos la cabeza de una autoridad máxima como es de Carabineros de Chile, se está tratando de culpar a una institución completa, que ya le hemos hecho mucho daño nosotros y esperamos, más que hacer daño, tratar de aportar en a solución”.