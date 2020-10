Senador Moreira por amenazas a fiscal Ximena Chong: “No nos vengamos a hacer las víctimas ahora cuando todos sabemos que eso pasa”

El senador de la Unión Demócrata Independiente (UDI) Iván Moreira se refirió a las amenazas que ha recibido la fiscal Ximena Chong, tras la audiencia de formalización del carabinero Sebastián Zamora Soto, quien está siendo investigado por lanzar a un joven de 16 años al río Mapocho.

En este sentido, el parlamentario explicó que “por supuesto que yo rechazo cualquier acto violento con una persona, pero no nos vengamos a hacer las víctimas ahora cuando todos sabemos que eso pasa“, dijo en conversación con 24 Horas.

“Si usted se fija, me gustaría que viera el Twitter de la señora Chong de hace un año atrás, hace 7 meses, ella siempre ha estado expuesta, porque es una persona que hace política”, sostuvo el senador.

En esta misma línea, señaló que “acá hablan de convivencia nacional, ¿qué convivencia nacional vamos a hacer apaleando a los Carabineros? No porque hayan 1, 2, 3, 4 o 5 casos significa que sea un hábito en Carabineros de Chile el hecho de no respetar los derechos humanos“, aseguró.

“Hay 2.400 querellas en contra de Carabineros por violaciones o atropellos a los Derechos Humanos. ¿Qué cantidad de condenas hay?”, consultó Moreira.

Finalmente declaró que “el respeto se gana con objetividad, y hoy día el Ministerio Público es un Ministerio Público politizado y mientras el señor Abbott siga todavía y no renuncie, no se vaya del Ministerio Público, va a ser imposible imponer una conducta de objetividad, porque hoy día en el Ministerio Público no se actúa en forma transparente”.