Diputado Cruz-Coke y acusación constitucional contra ministro del Interior: “No creo que estén los votos”

El diputado Luciano Cruz-Coke (Evópoli) calificó como “insólito” que la oposición presente una novena acusación constitucional de lo que va este periodo parlamentario, que inició en 2018. Según el parlamentario se trata de “responsabilizar” al ministro del Interior, Víctor Pérez, por “un incidente, lamentable de orden público. Es un absurdo total”.

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, el parlamentario sostuvo que “no creo realmente que estén los votos. He vito muchas personas en la DC, muchos independientes también, que esta con serias dudas con respecto si esto procede o no procede”.

“Me parce que estamos nuevamente ante la instrumentalización de aquellas herramientas que tiene el Congreso para hacer bien su pega, pero no la podemos usa una vez a la semana. Llevamos 9 acusaciones constitucionales“, lamentó.

En esa misma línea, dijo que la izquierda “quiere desbancar ministros a como de lugar”. “Me parece van a tratar de hacerlo con cualquiera que ocupe el cargo de ministro del interior. Creo que eso como coalición medio que lo tenemos un poco asumido. Prefiero que vayamos a los mecanismo, que se voten en sala y que nuevamente lo pierdan y lo van a perder”.

“Esto es una excusa para tapar el problema político enorme que tienen, que siendo mayoría no tienen la presidencia de la Cámara de Diputados, que siendo mayoría no fueron capaces de juntarse de hacer primarias conjuntas, porque ellos no tienen proyecto político, no tienen ninguna oferta que hacerle al país de gobernabilidad”, añadió.