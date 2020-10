Senadora Rincón (DC) y proyecto de reforma de pensiones: “Esto no tiene que ver con este gobierno, sino que con un sistema que no funcionó”

Ximena Rincón, senadora de la Democracia Cristiana (DC), conversó con “La Mañana Interactiva” de Agricultura y abordó el proyecto que ley que se discute en el Congreso Nacional respecto a la reforma al sistema previsional.

Hay que mencionar que el Gobierno ingresará nuevas indicaciones a la iniciativa y que podría incorporar algunas propuestas emanadas por la oposición, tales como el aumento de la cobertura de una pensión básica, cambios en la industria de las AFP y mejorar de manera considerable la pensión de las mujeres.

“Hay que esperar que significan estos cambios a los que hace mención el Ejecutivo. No estoy disponible para aprobar la idea si respecto del 10% no se modifica la forma en la que se calcula la tasa de interés técnico del retiro programado”, sostuvo.

“Por mucho que sea mayor, no es la que se está usando para el cálculo de las pensiones. Cuando un trabajador muere dejan una pensión que equivale al 50% de lo que tenían ahorrado, y las pensiones no son para dejar herencia”, complementó la parlamentaria, quien afirmó que la legislación no es en contra del gobierno de turno. “Esto no tiene que ver con este gobierno, tiene que ver con un sistema que no funcionó“, dijo.

Rincón, además, se mostró a favor de un segundo retiro del 10% de los ahorros de las AFP. “A este gobierno que le tocó la pandemia no le ha dado respuestas a las familias, por eso se aprobó el primero retiro del 10% y frente a la inacción del gobierno, estamos para aprobar un segundo retiro. Yo no hablaría de una destrucción al sistema de pensiones, hablaría de una respuesta a hombres y mujeres que no tienen ingresos“, cerró.