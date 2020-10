Senador Girardi pide al Gobierno propuesta “urgente” para reformar la salud

El senador Guido Girardi (PPD), miembro de la Comisión de Salud del Senado, denunció -este viernes- dos situaciones que, a su juicio, “demuestran que las isapres no son instituciones de salud, sino industrias de hacer dinero” y un tercer caso de “extrema crueldad” por falta de financiamiento y “poco criterio” del sistema público.

De esta manera, llamó al Gobierno a presentar “de manera urgente” una propuesta para avanzar en la regulación de las isapres y Fonasa “porque son sistemas de vasos comunicantes”.

Afirmó que los senadores de oposición de la Comisión de Salud “estamos disponibles a trabajar -si es necesario, todos los días- para sacar adelante una reforma profunda que termine con los abusos de las isapres y fortalezca el sistema público”.

LIQUIDO DE CONTRASTE

El parlamentario señaló que en los hospitales públicos “no se están resolviendo las listas de espera de pacientes con patologías que no son Covid-19 por falta de financiamiento y produce situaciones de crueldad extrema”.

Narró el caso de “Isabel Corvalán es tratada por un cáncer severo en el Hospital Van Buren y debía hacerse un escáner. Cuando la familia me contactó había pasado un mes sin hacérselo por falta de líquido de contraste que tiene un costo marginal en el proceso. Es como no hacer una operación porque no hay hilo de sutura”.

Agregó que “esta irracionalidad inaceptable se resolvió porque lo denuncié en la Comisión y anuncié un recurso de protección. Le dieron hora para la próxima semana, pero esperó más de un mes con un cáncer grave”.

PRESTADOR EN TEMUCO

El senador contó que Allison Zenteno “es una joven madre de dos niños pequeños que vive en Temuco y tiene un lupus avanzado que le provocó una insuficiencia renal y debe trasplantarse un riñón. La isapre Cruz Blanca quiere que se atienda en la clínica Dávila en Santiago, porque no tiene prestadores allá”.

Girardi afirmó que “ella no puede viajar porque es de altísimo riesgo por la pandemia. Y, además, si ofrecen un seguro en Temuco deben tener prestadores en Temuco, no puede ser que los pacientes se deban trasladar por conveniencia económica de la isapre”.

Añadió que “lo denunciamos a la Superintendencia de Salud (SS) y está estableció que debían contratar un prestador de Temuco que pueda hacerle el trasplante como el hospital institucional o la Clínica Alemana”.

El senador señaló que, pese a ello, “esta institución, que violenta los derechos humanos, que atenta contra la salud de las personas, no ha concretado esa posibilidad que pueda cambiar de prestador porque lo único que le interesa es el negocio”.

Afirmó que evalúa “presentar acciones penales contra los ejecutivos de la isapre por el grave daño a la salud que le están provocando a esta paciente”.

EL FALSO FIN DE LAS PREEXISTENCIAS

El parlamentario de la Región Metropolitana aseguró que “la isapre Banmédica hace publicidad engañosa al decir que terminar con las preexistencias porque es falso. Hacen un gran alarde, pero en la letra chica dice que este requisito no lo tendrán quienes en los dos últimos años hayan tenido tratamiento o registren licencias médicas u otro tipo de situación de salud”.

El legislador sostuvo que “eso es mentira porque todas las personas que tienen preexistencias, como, por ejemplo, un niño que tuvo bronquitis obstructiva y uso inhalador no podría acceder a esto o pacientes con hipertensión, diabetes o cuadros vinculados a la obesidad, evidentemente, que en los dos últimos años tienen que haber tenido tratamiento y licencias”.

Para Girardi “esta es una campaña comercial encubierta con una mentira comunicacional, porque las isapres no son instituciones de salud, sino que industrias de hacer dinero. Están equivocados de rubros porque no les conviene atender enfermos, sólo cobrarles a los sanos”.

Aseveró que “debemos terminar con las prexistencias porque son una violación a los derechos humanos y al juramento hipocrático que dice que la primera responsabilidad es atender a los enfermos y los más débiles”.

REFORMA PROFUNDA

En ese sentido, indicó que “por eso tenemos que hacer una reforma profunda donde se establezca un seguro único que le dé garantías de verdad a las personas y respete sus derechos humanos y nos lo violen sistemáticamente”.

“Los senadores de oposición de la Comisión de Salud (Carolina Goic, Rabindranath Quinteros y Girardi) le hemos solicitado de manera urgente al Gobierno que presente una propuesta para avanzar en la regulación de las isapres y que lo podamos hacer junto con Fonasa porque son sistemas de vasos comunicantes”, dijo.

“Lo que se requiere es una reforma profunda y estamos disponibles a trabajar -si es necesario todos los días- para sacarla adelante. Eso sólo depende de que el Ejecutivo tenga de verdad disposición a terminar con los abusos de las isapres”, enfatizó.

Agencia Uno