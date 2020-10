Gobierno pide al Congreso poner “acelerador a fondo” en agenda de seguridad

El ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Cristián Monckeberg, participó este sábado en una reunión en La Moneda con los partidos de Chile Vamos para analizar la agenda de seguridad ciudadana.

Tras la cita recordó que en el Congreso hay proyecto como los de modernización policías, combate al narcotráfico, ley antiterrorista, sistema de inteligencia, Ley Juan Barrios y robo o hurto de madera, entre otros, que requieren ser discutidos con mayor celeridad.

“No están avanzando con la celeridad y la prontitud que se requiere, por eso el reiterar al Congreso el que pongamos el acelerador a fondo y logremos avanzar en esta agenda que no solamente a juicio del Gobierno sino que de la ciudadanía es relevante, es importante y tiene que salir adelante”, ahondó el secretario de Estado.

ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL

Otro de los temas tratados en la cita fueron la acusación constitucional contra el ministro de Interior, Víctor Pérez, impulsada por la oposición en vista de la actuación su actuación en el paro de camioneros y su rol en materias de seguridad tras los incidentes en el Puente Pío Nono.

“Rechazamos permanentemente esta seguidilla de acusaciones constitucionales, el Congreso tiene un sinnúmero de herramientas para fiscalizar, desde los oficios, pasando por comisiones investigadoras, sesiones especiales, comisiones regulares, interpelaciones”, acotó Monckeberg al respecto.

Esto, porque a su juicio “la acusación constitucional es la medida más extrema que tiene el Congreso para avanzar en medidas de fiscalización y creemos que se están utilizando como si fuera la más simple de ella”.

“Por lo mismo rechazamos esa seguidilla en la utilización de las acusaciones constitucionales, porque claramente lo que demuestra es que no se estudian a fondo, no se escucha a nadie y finalmente no tienen mayor sentido respecto de lo que se busca”, enfatizó el titular de Segpres.