Vocero de Gobierno responde a Teillier: “Lamento que, a días del Plebiscito, el PC promueva un ataque directo a nuestra democracia”

El ministro secretario general de Gobierno, Jaime Bellolio, respondió fuertemente a las declaraciones del presidente del Partido Comunista ante su negativa a hacer un llamado para rechazar la violencia a días del Plebiscito Constitucional.

Recordemos que en una entrevista con La Tercera, Guillermo Teillier dijo que “si digo que no debe haber violencia, quiere decir que digo no salgan a manifestarse y eso no lo diré, porque tiene que progresar el derecho a manifestarse. Lo que sí podría decir es que traten por todos los medios de hacerlo pacíficamente”.

Al respecto, el vocero de Gobierno respondió a través de Twitter que “la violencia es el camino opuesto a la democracia”.

“Los que no condenan la violencia ni evitan que se produzca, evidencian su desprecio por nuestras instituciones y estado de derecho. Lamento que, a días del Plebiscito, el PC promueva un ataque directo a nuestra democracia”, añadió Bellolio.