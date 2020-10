Cámara rechaza acusación constitucional contra Jaime Mañalich

La Cámara de Diputados rechazó este martes la acusación constitucional contra el exministro de Salud Jaime Mañalich, con 71 votos a favor, 73 en contra y 7 abstenciones.

El libelo acusatorio apuntaba responsabiliza a la exautoridad constitucionalmente de “vulnerar gravemente los derechos constitucionales a la vida e integridad física y psíquica de miles de personas en la República” y “vulnerar gravemente los principios constitucionales de probidad y publicidad” sobre acceso a la información pública.

Durante la sesión, el mismo Mañalich tomó la palabra para reconocer que “ciertamente he cometido errores y he ofendido a mucha gente durante mi trabajo y lamento que eso haya ocurrido, y me arrepiento que eso haya ocurrido, y pienso especialmente en los alcaldes y las alcaldesas“.

“Pienso en la alcaldesa Cathy Barriga, a quien yo traté duramente en un momento, pienso muy particularmente en el alcalde (Rodolfo) Carter, en el alcalde (Germán) Codina, que fueron personas muy activas, muy vehementes también en su planteamiento”, dijo.

En ese sentido, el exministro dijo “aprovecho de terminar estas palabras pidiendo sinceras desculas por aquellos malos ratos a esas personas”.

En tanto, la defensa del médico, el abogado Gabriel Zaliasnik, apuntó que de aprobarse el texto “la única y verdadera consecuencia” que esto tendrá “será la muerte cívica del ciudadano Jaime Mañalich”, al ya haber renunciado al cargo.

“Hoy no solo se está acusando de forma maniquea, extemporánea e impropiamente a un exministro de Salud por dos precarios y frágiles capítulos, hoy nos estamos mirando al espejo todos como chilenos y preguntándonos si el sacrificio del doctor Mañalich exorcizará nuestros propios demonios”, sostuvo.

Acusación de los diputados

En representación de los diputados firmantes de la acusación, habló a Marcela Hernando (PR), quien señaló que “es en virtud de decisiones mal tomadas o no tomadas que hoy tenemos que lamentar la muerte de muchas personas (…) Él estaba al tanto de lo que era una pandemia y sabía lo que se debía hacer, aplanar la curva con todas las medidas de contención; que las personas que se contagiaran fueran el menor número posible y aplazar la curva, de manera que fuera capaz de ser manejado por la red hospitalaria”.

Según la parlamentaria, los conocimientos de epidemiología de Mañalich le permitían saber cómo iba a avanzar esta epidemia nueva en el mundo, respecto de la cual se emitieron las suficientes alertas desde las autoridades internacionales y donde otros países.