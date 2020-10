Diputado Teillier responde a ministro Pérez: “Mal puede dar lecciones de democracia”

Las declaraciones del presidente del Partido Comunista (PC), Guillermo Teillier, sobre las manifestaciones siguen dando repercusiones en el ambiente político. Esta vez, el mismo diputado respondió al ministro del Interior, Víctor Pérez.

“El PC parece no entender la democracia donde las reglas del juego son el diálogo y acuerdos, no piedrazos y destrucción. A días del plebiscito, se esperaría que aquellos con responsabilidad política y pública respetaran la democracia, no atentar contra ella incitando la violencia“, señaló este lunes Pérez a través de su cuenta de Twitter.

Como réplica, a través del mismo medio, Teiller señaló: “Un exalcalde nominado a dedo por la dictadura cívico-militar y que como ministro avala la represión violenta, mal puede dar lecciones de democracia”.

Las reacciones del Gobierno contra el comunista provienen luego de que este dijera en una entrevista en La Tercera que no llamaría a que no haya violencia en las manifestaciones ya que “eso puede tomarse como un doble discurso. Porque si el gobierno y las fuerzas represivas como Carabineros consideran que son violentistas los manifestantes, entonces si digo que no debe haber violencia, quiere decir que digo no salgan a manifestarse y eso no lo diré, porque tiene que progresar el derecho a manifestarse. Lo que sí podría decir es que traten por todos los medios de hacerlo pacíficamente, eso es”.