Gobierno reitera críticas a Teillier por dichos sobre manifestaciones

El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, se sumó a las críticas contra los dichos del timonel del Partido Comunista (PC), Guillermo Teillier.

Cabe recordar que el líder comunista declaró que “si el Gobierno y las fuerzas represivas como Carabineros consideran que son violentistas los manifestantes, entonces si digo que no debe haber violencia, quiere decir que digo no salgan a manifestarse y eso no lo diré, porque tiene que progresar el derecho a manifestarse”.

Al respecto Galli sostuvo, según consignó La Tercera, que “la condena a la violencia tiene que ser absoluta, sin excusas, sin peros y sin matices. Uno a veces recuerda cuando el PC propugnaba la vía violenta como forma de hacer política. Yo confío que hoy, en democracia, todas las fuerzas políticas -incluyendo al PC- rechacen de manera absoluta la violencia y no excusen el que en una manifestación puede haber violencia”.

Además expresó que “nos jugamos la gran disyuntiva entre optar por la democracia o la violencia; la disyuntiva entre optar por zanjar nuestras diferencias a través de la esencia de la democracia, que es el ejercicio del derecho a sufragio”.

En esa línea, añadió que el día del Plebiscito “lo que vamos a concretar es decirle no a la violencia y decirle que somos capaces como país de zanjar nuestras diferencias a través del voto”.