Jaime Mañalich se arrepiente de haber “ofendido” a personas durante su gestión: “Pienso especialmente en los alcaldes y alcaldesas”

Durante la sesión de su acusación constitucional, el exministro de Salud Jaime Mañalich tomó la palabra para ofrecer disculpas y mostrar arrepentimiento por algunas de sus actitudes durante la gestión de la pandemia del Covid-19.

“A veces esta discusión o acusación constitucional, en mi modesta opinión, se ha transformado en una crítica a la gestión pero también al carácter del exministro Jaime Mañalich“, dijo, refiriéndose a sí mismo.

Reconoció que “una vez más, que yo soy una persona extraordinariamente áspera, que no trabajo por simpatía, que no estoy preocupado delos votos, ni del sí, ni del no. No, estoy preocupado de hacer la pega“.

“Quiero ser humilde en este momento para que no queden dudas, cualquiera sea la suerte de la votación de hoy día, que ciertamente he cometido errores y he ofendido a mucha gente durante mi trabajo y lamento que eso haya ocurrido, y me arrepiento que eso haya ocurrido, y pienso especialmente en los alcaldes y las alcaldesas“, señaló Mañalich.

“Pienso en la alcaldesa Cathy Barriga, a quien yo traté duramente en un momento, pienso muy particularmente en el alcalde (Rodolfo) Carter, en el alcalde (Germán) Codina, que fueron personas muy activas, muy vehementes también en su planteamiento”, dijo.

Por último, Mañalich dijo que “aprovecho de terminar estas palabras pidiendo sinceras desculas por aquellos malos ratos a esas personas”