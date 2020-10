Senador Insulza (PS) lamentó hechos de violencia y pidió la salida del General Rozas: “No ha estado a la altura de las circunstancias; es parte del problema”

José Miguel Insulza, senador del Partido Socialista (PS), habló con “La Mañana Interactiva” de Agricultura y se refirió a las peticiones de renuncia por parte de parlamentarios de la oposición hacia el General director de Carabineros, Mario Rozas; sobre todo después del actuar de la policía en las recientes protestas.

“Creo que ya pasó su tiempo. Debería haberse ido hace tiempo; no ha estado a la altura de las circunstancias. Es parte del problema debería entenderlo“, sostuvo.

“Cuando un ministro dice que no tenía idea que iban a poner un tanque a una entidad de la policía, eso muestra que el General Rozas no consulta mucho“, complementó el legislador, quien lamentó los hechos de violencia ocurridos entre viernes y lunes en la Plaza Baquedano y la Alameda. “Me parece lamentable, las cosas indican que hay gente dedicada a esto (violencia). Las últimas declaraciones del Partido Socialista de la Convergencia no dan ninguna vuelta y hacen ningún matiz; nunca hemos tenido una estrategia real de orden público”, expresó.

“Una cosa es el combate a la delincuencia, pero no conocemos una política. Siempre hacemos lo mismo y termina mal”, cerró el ex ministro del Interior.