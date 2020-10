Michelle Bachelet y Daniel Jadue participarán de foro en Recoleta

La Universidad de Santiago de Chile y la Universidad Abierta de Recoleta preparan un foro en donde está invitada la expresidente Michelle Bachelet para hablar sobre las mujeres y el proceso constituyente.

Con fecha para el 19 de octubre, la iniciativa será en formato virtual y también están convocados el alcalde de la comuna, Daniel Jadue; la directora del Centro de Estudios de Género de la Universidad Nacional de México, Ana Buquet; y el rector de la Usach, Juan Manuel Zolezzi.

La cita cobra relevancia en el aspecto político, pues marca un reencuentro entre la alta comisionada de la ONU por los DD.HH y la autoridad comunal, luego de este criticara el informe internacional sobre Venezuela.

En julio, Jadue señaló a La Tercera: “Es inaceptable que el informe de Bachelet no diga nada de los intentos de golpe que ella apoyó. Es inaceptable que un informe no hable de toda la violencia de la oposición, que no mencione el castigo colectivo al cual está siendo sometido el pueblo venezolano desde el exterior, por las sanciones económicas”.