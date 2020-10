Ministro Pérez ve como una “oportunidad” la acusación constitucional en su contra para demostrar que no ha cometido falta

El ministro del Interior, Víctor Pérez, se refirió este miércoles a la acusación constitucional presentada por diputados de oposición en su contra, por su actuación en el paro de camioneros, los hechos de violencia de La Araucanía y la caída de un menor al río Mapocho.

“Esta acusación constitucional la tomo como una oportunidad para demostrar que no he cometido falta alguna, he hecho estricto cumplimiento de la ley y, por lo tanto, ese debate que haremos en la comisión y en la Sala va a acreditar que (he actuado de acuerdo a las normas”, expresó el secretario de Estado.

En ese sentido, afirmó que “es importante para un ministro del Interior demostrar eso, una de sus funciones es el orden público y este tiene dos elementos esenciales: la condena a la violencia y, segundo, el respaldo a quienes combaten a la violencia”.

“Esa dualidad a mi juicio es esencial y quienes buscan, a través de acusaciones u otros mecanismos, debilitar esa acción del Estado, en el debate político lo vamos a dejar absolutamente claro”, enfatizó.

Agencia Uno