Senadora Van Rysselberghe (UDI) y dichos de diputado Teillier (PC): “Me parecen inaceptables, pero viéndolo de donde viene no me sorprende”

Durante este fin de semana el presidente del Partido Comunista (PC), Guillermo Teillier, conversó con La Tercera y abordó las últimas manifestaciones realizadas en Plaza Baquedano y los sectores del Parque Forestal y Pío Nono. “Si el gobierno y las fuerzas represivas como Carabineros consideran que son violentistas los manifestantes, entonces si digo que no debe haber violencia, quiere decir que digo no salgan a manifestarse y eso no lo diré, porque tiene que progresar el derecho a manifestarse. Lo que sí podría decir es que traten por todos los medios de hacerlo pacíficamente”, sostuvo.

Sus palabras generaron enorme revuelo en La Moneda y Chile Vamos, a tal punto que algunos parlamentarios lo pasarán al Comité de Ética para que sea sancionado.

Jacqueline van Rysselberghe, senadora y presidenta de la Unión Demócrata Independiente (UDI), habló con “La Mañana Interactiva” de Agricultura y se sumó a las críticas hacia su par del PC. “Me parece bien que lo quieran pasar a la Comisión de Ética. La democracia, para que sea robusta, sólida y ayude a los países a salir adelante, no puede validar la violencia. El Parlamento es la organización democrática por esencia, se dialoga, se llegan a acuerdos. Entonces, ¿cómo puede alguien que es parlamentario estar validando la violencia y justificando los saqueos, las quemas, el vandalismo?“, sostuvo.

Sobre este punto, la líder del gremialismo recordó la participación de Teillier en el atentado a Augusto Pinochet en septiembre de 1986. “Él justifica las manifestaciones violentas. Me parece inaceptable, pero viéndolo de donde viene no me sorprende. Teillier fue, más allá de la opinión que tenga del ex Presidente Pinochet (sic), participó en el atentado donde murió gente inocente, donde murieron los escoltas de Pinochet que eran gente con familia que no tenían nada que ver. Teillier es una persona que usa y justifica la violencia como herramienta política”, cerró.